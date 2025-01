Er is een akkoord over een doorstart van restaurantketen Lunch Garden met investeringsmaatschappij CIM Capital als nieuwe aandeelhouder. Van de 62 vestigingen kunnen er 41 heropenen. In West-Vlaanderen gaat het om Brugge B-Park en Waregem Sint-Eloois-Vijve. De vestigingen in Brugge Sint-Kruis en Kortrijk sluiten.