Als toekomstig lid van de federale parlementscommissies Noordzee en Consumentenzaken wil Soete zich over zogenoemde kleine vissen ontfermen. Meer aandacht voor het marien milieu, de visserij, de Noordzee en de kust zijn nodig, vindt de Oostendenaar. "De Noordzee en de kust lijken soms ver weg in Brussel. Het beste wat ik kan doen is al het moois dat de zee te bieden heeft naar Brussel brengen. Dat doe ik vandaag en dat wil ik ook de komende jaren doen", verklaart Soete.

Voor z'n culinaire actie kon Jeroen Soete trouwens rekenen op de deskundige hulp van de Oostendse Visbakkers die altijd in zijn voor een ludiek gebeuren.