De luchthaven van Oostende-Brugge is bekroond met de TIACA Corporate Sustainability Award 2025, een internationale onderscheiding voor duurzame en milieuvriendelijke initiatieven in de luchtvrachtsector. De luchthaven viel in de prijzen met haar project biOSTdiversity, dat inzet op natuurbehoud en luchtvaartveiligheid.