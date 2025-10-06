Haven Zeebrugge
De syndicale acties van de loodsen zijn sinds vanmorgen 7.30 uur voorlopig opgeschort "om de huidige impasse tussen het loodsenfront en de Vlaamse overheid te doorbreken". De actievoerders willen de onderhandelingen opnieuw een kans geven, meldt het loodsenfront.
Sinds zondag 5 oktober voeren de drie beroepsverenigingen (AvK, BvL en OVL) en de drie vakbonden (ACOD, ACV en VSOA) als loodsenfront gezamenlijke stiptheidsacties uit. Heel wat schepen lopen daardoor vertraging op. Dat kost de logistieke sector - verladers, expediteurs en terminals - miljoenen.
"Na tien dagen actie krijgt de Vlaamse overheid tien dagen respijt - tot 24 oktober - om aan te tonen dat zij bereid is om, door middel van een sociaal bemiddelaar en concrete vooruitgang, het akkoord van 2 juni te honoreren om ten laatste tegen eind november tot een definitief akkoord te komen", klinkt het in een verklaring.
Pensioenakkoord
De Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) meent dat minister van Pensioenen Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Havens Annick De Ridder (N-VA) een eerder gesloten pensioenakkoord "plots niet meer wouden honoreren". De loodsen voelen zich, meer dan andere beroepen in de nautische keten, geviseerd.