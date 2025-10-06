Sinds zondag 5 oktober voeren de drie beroepsverenigingen (AvK, BvL en OVL) en de drie vakbonden (ACOD, ACV en VSOA) als loodsenfront gezamenlijke stiptheidsacties uit. Heel wat schepen lopen daardoor vertraging op. Dat kost de logistieke sector - verladers, expediteurs en terminals - miljoenen.

"Na tien dagen actie krijgt de Vlaamse overheid tien dagen respijt - tot 24 oktober - om aan te tonen dat zij bereid is om, door middel van een sociaal bemiddelaar en concrete vooruitgang, het akkoord van 2 juni te honoreren om ten laatste tegen eind november tot een definitief akkoord te komen", klinkt het in een verklaring.

