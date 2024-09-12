1°C
Roeselare

Loods van tuin­aan­leg­ger uit­ge­brand in Oeke­ne, geen gewonden

Vannacht is in Oekene, deelgemeente van Roeselare, een loods van een tuinaanlegger uitgebrand. Er vielen geen gewonden.

De vlammen werden deze ochtend rond 5 uur opgemerkt door buren en zij verwittigden de hulpdiensten. Zeven brandweerkorpsen uit zone Midwest en Fluvia werden opgeroepen voor voldoende bluswater. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

De loods, waarin materiaal stond van een tuinaanlegger, is vernield. De serres die ernaast staan, zijn grotendeels nog intact.

Oekene

