Zes arrestaties in België en twee in Hongarije. En bij een inval in Oostende de vondst van vijftien luxevoertuigen, 34.000 euro cash en 9.500 euro aan luxegoederen, goud en zilver. De resultaten van de internationale politieactie tegen seksuele uitbuiting, waarbij de lokale politie van Oostende een belangrijke rol speelde, zijn niet min. Ook drie potentiële slachtoffers van seksuele uitbuiting zijn bij de actie aangetroffen.