Lindsey Debusschere was gekend en geliefd in Lendelede. Eind 2018 kreeg ze de diagnose eierstokkanker, die al was uitgezaaid. Behandelingen mochten niet meer helpen.

Lindsey regelde daarom haar eigen begrafenis, maar die zou in eigen regio alleen in intieme kring kunnen. Dat wilde ze niet en daarom nodigde ze nog één keer al haar familie en vrienden uit. "Zodat ik er bij ben," getuigde ze in februari nog in ons nieuws. "En ook voor alle mensen die er niet kunnen zijn tijdens de begrafenis.”