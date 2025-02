Eind 2018 kreeg Lindsey de diagnose eierstokkanker: “Het was meteen fase 4, want ik had bij de diagnose al uitzaaiingen. Ik ben twee keer geopereerd geweest, in Leuven en in Kortrijk. Ik heb alles gekregen van chemo dat er op de markt is, ik heb studies gedaan in Leuven, in Gent, en momenteel ben ik uitbehandeld.”