Bart De Wever bood maandag zijn ontslag aan bij de koning als formateur. De koning houdt zijn beslissing nog een week in beraad. De Wever deed dat nadat Vooruit opnieuw neen had gezegd tegen zijn supernota als basis voor verdere onderhandelingen.

Daardoor komt nu Open VLD in beeld als eventuele coalitiepartner van N-VA, CD&V, MR en Les Engagés. Alleen zou die constellatie maar 76 van de 150 zetels hebben in de Kamer, en dus ook afhangen van Dedecker. Die was lijsttrekker van N-VA, maar zetelt als onafhankelijke.