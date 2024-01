Licht nu altijd op groen voor lokfietsen

Onder andere de politiezones Oostende en VLAS (Kortrijk, Kuurne en Lendelede) zetten al langer zo'n lokfietsen in. Dat leidde vorig jaar tot verschillende arrestaties van fietsdieven. Maar tot nu was telkens een machtiging van het parket nodig om zo'n lokfiets in te zetten, na elke arrestatie volgde onderzoek of alles correct was verlopen. Met de nieuwe wet moet dat niet meer. Bedoeling is dat politiezones voortaan vaker zo'n lokfiets gaan inzetten.