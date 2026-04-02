Lichaam van man (83) in vij­ver in Oed­e­lem blijkt tra­gisch onge­val: Hij werd ont­dekt door zijn buren”

In Oedelem (Beernem) is dinsdagnamiddag het lichaam van een man (83) teruggevonden in een vijver ter hoogte van de Zeldonkstraat. Volgens de eerste vaststellingen van de wetsdokter zou het om een tragisch ongeval gaan. De man werd gevonden door zijn buren. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar hulp kon niet meer baten. 

De brandweer van Hulpverleningszone 1 werd dinsdag iets voor 15 uur opgeroepen naar Oedelem (Beernem). Een 83-jarige man viel er in een vijver ter hoogte van de Zeldonkstraat. "Hij werd ontdekt door zijn buren", klonk het bij Veerle Dhont, korpschef van lokale politie Het Houtsche. "De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse om de man te reanimeren, maar hulp kon niet meer baten."

De brandweer plaatste een rode tent rond het lichaam om het voorlopig af te schermen. Hoe het incident kon gebeuren, was niet meteen duidelijk. Het CSI (Crime Scene Investigation) en de wetsdokter waren ter plaatse om het overlijden te onderzoeken. Volgens de eerste vaststellingen van de wetsdokter zou het gaan om een tragisch ongeval en werd er geen betrokkenheid van anderen vastgesteld.

Beernem

