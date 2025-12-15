Schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijke planning Mathijs Goderis: “We zijn bijzonder blij dat Liantis ervoor kiest om in Brugge te blijven. Liantis is hier ontstaan en is straks honderd jaar diepgeworteld in onze stad. Met deze nieuwe locatie langs de Expresweg krijgt de organisatie een pand dat perfect aansluit bij haar hedendaagse werking: vlot bereikbaar via de Expresweg, met ruime parkeermogelijkheden én op fietsafstand van het station. Zo kunnen we niet alleen de toekomst van Liantis in Brugge verankeren, maar ook die van de vele medewerkers die hier elke dag aan de slag zijn.”