Liantis centraliseert diensten in Brugge, en daardoor komt in binnenstad ruimte vrij voor gezinnen
De Clara-site in Brugge
De hr-dienstengroep Liantis zal haar vier Brugse kantoren centraliseren op één nieuwe locatie. De groep vond een geschikte locatie: een al bestaand kantorencomplex langs de Gistelse Steenweg, dat na een grondige renovatie ten laatste in 2029 volledig klaar moet zijn.
De verhuis van Liantis uit de historische Clarastraat doet Stad Brugge plezier. Er komt zo meer ruimte in de binnenstad voor gezinnen. Dirk De fauw: “Met deze beslissing verankert Liantis zich opnieuw duidelijk in Brugge. We behouden niet alleen een belangrijke werkgever in onze stad, maar creëren tegelijk ademruimte in de binnenstad. Door de herbestemming van de historische Clara-site maken we plaats voor extra gezinswoningen en versterken we de leefbaarheid in het hart van Brugge. Dat is een win-win voor werknemers, ondernemers en Brugse gezinnen.”
Simulatie nieuw gebouw Liantis
Schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijke planning Mathijs Goderis: “We zijn bijzonder blij dat Liantis ervoor kiest om in Brugge te blijven. Liantis is hier ontstaan en is straks honderd jaar diepgeworteld in onze stad. Met deze nieuwe locatie langs de Expresweg krijgt de organisatie een pand dat perfect aansluit bij haar hedendaagse werking: vlot bereikbaar via de Expresweg, met ruime parkeermogelijkheden én op fietsafstand van het station. Zo kunnen we niet alleen de toekomst van Liantis in Brugge verankeren, maar ook die van de vele medewerkers die hier elke dag aan de slag zijn.”