11°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Lian­tis cen­tra­li­seert dien­sten in Brug­ge, en daar­door komt in bin­nen­stad ruim­te vrij voor gezinnen

Liantis1

De Clara-site in Brugge

De hr-dienstengroep Liantis zal haar vier Brugse kantoren centraliseren op één nieuwe locatie. De groep vond een geschikte locatie: een al bestaand kantorencomplex langs de Gistelse Steenweg, dat na een grondige renovatie ten laatste in 2029 volledig klaar moet zijn.

De verhuis van Liantis uit de historische Clarastraat doet Stad Brugge plezier. Er komt zo meer ruimte in de binnenstad voor gezinnen. Dirk De fauw: “Met deze beslissing verankert Liantis zich opnieuw duidelijk in Brugge. We behouden niet alleen een belangrijke werkgever in onze stad, maar creëren tegelijk ademruimte in de binnenstad. Door de herbestemming van de historische Clara-site maken we plaats voor extra gezinswoningen en versterken we de leefbaarheid in het hart van Brugge. Dat is een win-win voor werknemers, ondernemers en Brugse gezinnen.”

Image7

Simulatie nieuw gebouw Liantis

Schepen van stadsontwikkeling en ruimtelijke planning Mathijs Goderis: “We zijn bijzonder blij dat Liantis ervoor kiest om in Brugge te blijven. Liantis is hier ontstaan en is straks honderd jaar diepgeworteld in onze stad. Met deze nieuwe locatie langs de Expresweg krijgt de organisatie een pand dat perfect aansluit bij haar hedendaagse werking: vlot bereikbaar via de Expresweg, met ruime parkeermogelijkheden én op fietsafstand van het station. Zo kunnen we niet alleen de toekomst van Liantis in Brugge verankeren, maar ook die van de vele medewerkers die hier elke dag aan de slag zijn.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

Meest gelezen

Sterckx
Nieuws

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
Schaatspiste Ieper 2
Nieuws

Man trekt mes op kerstmarkt van Ieper, meerdere lichtgewonden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Bellewaerde

Bellewaerde Park wil uitbreiden, eerste stap is gezet
Vuilniszak2

Volledige oppositie eist extra gemeenteraad over nieuw afvalbeleid in Brugge
Kerk

Vlaams minister Hilde Crevits investeert zo’n 735.000 euro in vier kerken
Moorslede

Moorslede, Gistel, Hooglede en Zedelgem stellen Meerjarenplan voor
Meerjarenplan oostkamp 1

Oostkamp investeert in zwembad, woonzorgcentrum en dorpskernen
Parkeren1

De Haan neemt gratis parkeerbeleid grondig onder de loep
Aanmelden