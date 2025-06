"Kanker slaapt nooit, daarom tonen de deelnemers zich solidair door 24 uur in estafette te wandelen of lopen," zegt de organisatie. Veurne was de gaststad van Levensloop Westkust. De deelnemers zamelden een mooi bedrag in, 80.231 euro en dat bedrag kan nog oplopen omdat enkele acties nog niet zijn afgelopen.

Peter van de actie was acteur Wouter Bruneel. Hij is zelf van Veurne en zijn ouders wonen er nog altijd.