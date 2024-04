Levensloop Brugge, de solidariteitsbeweging van Stichting tegen Kanker organiseerde dit weekend een 24-uurs Levensloop. De opdracht is om in team 24 uur te lopen in estafette-vorm van zaterdag 27 april 15u tot zondag 28 april 15u. 29 teams schreven zich in met meer dan 800 deelnemers,

In de laatste rechte lijn gooide het slechte weer echter roet in het eten. De organisatie moest zondagochtend de loop noodgedwongen stilleggen. De hevige rukwinden zorgden ervoor dat het onverantwoord was om te blijven lopen. De slotceremonie gaat wel nog door om 13u.