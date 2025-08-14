“Levensgevaarlijk”: FOD Mobiliteit waarschuwt jongeren die vanuit Zeebrugge over Kanaal kitesurften
Al kitesurfend het Kanaal bedwingen zonder vergunning is "levensgevaarlijk". Daarvoor waarschuwt de FOD Mobiliteit en Vervoer, naar aanleiding van het nieuws over een groep jongeren die zich afgelopen weekend voor het goede doel aan de oversteek waagde. "Het is belangrijk om voor groepsactiviteiten op zee altijd een vergunning aan te vragen en die na te leven."
"Actie was bijzonder riskant"
Maar de FOD Mobiliteit was met verstomming geslagen toen hij het nieuws vernam. De bevoegde autoriteiten, in dit geval de FOD Volksgezondheid, de Scheepvaartpolitie, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum en de FOD Mobiliteit en Vervoer zelf, hadden geen vergunning verleend voor de overtocht. Dat maakte de actie bijzonder riskant.
"Het Kanaal is de drukst bevaren zeeroute ter wereld. Verschillende schepen werden dan ook - net als de Kustwacht - verrast door drie kitesurfers die met een begeleidingsboot plots op de scheepvaartroute verschenen. Een gevaarlijke situatie, want grote vrachtschepen kunnen niet zomaar reageren. Als zij hun koers moeten wijzigen, kan dat leiden tot aanvaringen met andere schepen of infrastructuur, zoals windmolenparken", klinkt het donderdag. De begeleidingsboot van het drietal beschikte bovendien niet over een identificatiesysteem, waarmee schepen elkaar kunnen zien om aanvaringen te vermijden.
"Vergunning is verplicht"
De FOD benadrukt dat het de actie waardeert. "Een mooi en bewonderenswaardig doel. Maar deze activiteit bracht de kitesurfers, passagiers op ferry's en de bemanning op vrachtschepen in gevaar."
Wie op meer dan twee zeemijl van de kust watersporten wil beoefenen, moet dus een vergunning aanvragen.
"Enkel zo kunnen maatregelen afgesproken worden die de risico's beperken en in noodsituaties toelaten snel te reageren."