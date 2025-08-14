Maar de FOD Mobiliteit was met verstomming geslagen toen hij het nieuws vernam. De bevoegde autoriteiten, in dit geval de FOD Volksgezondheid, de Scheepvaartpolitie, het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum en de FOD Mobiliteit en Vervoer zelf, hadden geen vergunning verleend voor de overtocht. Dat maakte de actie bijzonder riskant.

"Het Kanaal is de drukst bevaren zeeroute ter wereld. Verschillende schepen werden dan ook - net als de Kustwacht - verrast door drie kitesurfers die met een begeleidingsboot plots op de scheepvaartroute verschenen. Een gevaarlijke situatie, want grote vrachtschepen kunnen niet zomaar reageren. Als zij hun koers moeten wijzigen, kan dat leiden tot aanvaringen met andere schepen of infrastructuur, zoals windmolenparken", klinkt het donderdag. De begeleidingsboot van het drietal beschikte bovendien niet over een identificatiesysteem, waarmee schepen elkaar kunnen zien om aanvaringen te vermijden.