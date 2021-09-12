Leffingeleuren viert vijftigste verjaardag met feestjaar en iconische artiesten
Leffingeleuren blaast volgend jaar 50 kaarsjes uit. Organisator Muziekclub De Zwerver pakt daarom uit met een feestjaar vol concerten, een jubileumboek en een grote verjaardagseditie van het festival.
De aftrap van vijftig jaar Leffingeleuren is eind dit jaar al, met de Kortrijkse band Goose. Ze brengen een exclusieve “Final anniversary warm-up show”. “Goose heeft hier een bijzonder lange geschiedenis. Dat ze hun twaalfde passage uitgerekend met deze unieke show doen, vinden we fantastisch,” klinkt het bij De Zwerver.
In 2026 volgt nog meer muzikaal erfgoed. Op 14 februari keert ook Felix Da Housecat terug, de Amerikaanse DJ die in 2004 en 2006 twee legendarische sets speelde op Leffingeleuren. Ook Denie, Tyler en Nadiem Shah tekenen die avond present.
Jubileumboek
Daarnaast werkt De Zwerver aan een jubileumboek over 50 jaar Leffingeleuren. Daarvoor zoekt de organisatie nog foto’s en bijzondere verhalen. “We hebben veel archief, maar voor sommige memorabele concerten ontbreekt beeldmateriaal,” klinkt het.
De feesteditie van Leffingeleuren is volgend jaar op 11, 12 en 13 september.