7°C
Aanmelden
Nieuws
Middelkerke

Lef­fin­ge­leu­ren viert vijf­tig­ste ver­jaar­dag met feest­jaar en ico­ni­sche artiesten

2016-09-09 00:00:00 - Leffingeleuren start

Leffingeleuren blaast volgend jaar 50 kaarsjes uit. Organisator Muziekclub De Zwerver pakt daarom uit met een feestjaar vol concerten, een jubileumboek en een grote verjaardagseditie van het festival.

De aftrap van vijftig jaar Leffingeleuren is eind dit jaar al, met de Kortrijkse band Goose. Ze brengen een exclusieve “Final anniversary warm-up show”. “Goose heeft hier een bijzonder lange geschiedenis. Dat ze hun twaalfde passage uitgerekend met deze unieke show doen, vinden we fantastisch,” klinkt het bij De Zwerver.

In 2026 volgt nog meer muzikaal erfgoed. Op 14 februari keert ook Felix Da Housecat terug, de Amerikaanse DJ die in 2004 en 2006 twee legendarische sets speelde op Leffingeleuren. Ook Denie, Tyler en Nadiem Shah tekenen die avond present. 

Jubileumboek

Daarnaast werkt De Zwerver aan een jubileumboek over 50 jaar Leffingeleuren. Daarvoor zoekt de organisatie nog foto’s en bijzondere verhalen. “We hebben veel archief, maar voor sommige memorabele concerten ontbreekt beeldmateriaal,” klinkt het. 

De feesteditie van Leffingeleuren is volgend jaar op 11, 12 en 13 september. 

De redactie
Leffingeleuren

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Uranium
Nieuws
Update

Buurt in Moen vrijgegeven: "Het ging niet om uranium, wel andere stoffen", zegt burgemeester

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Leffinge leuren 2

Leffingeleuren lost tien nieuwe namen voor jubileumeditie
2023-09-17 00:00:00 - Leffingeleuren is muzikaal buitenbeentje

Leffingeleuren is muzikaal buitenbeentje
2023-05-26 00:00:00 - Leffinge Leuren lost eerste namen

Leffinge Leuren lost eerste namen

Sylvie Kreusch en The Brums maken line-up Leffingeleuren compleet

5.000-tal bezoekers voor coronaproof Leffingeleuren
2021-09-12 00:00:00 - Preuteleute zet Leffingeleuren in vuur en vlam

Preuteleute zet Leffingeleuren in vuur en vlam
Aanmelden