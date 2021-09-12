De aftrap van vijftig jaar Leffingeleuren is eind dit jaar al, met de Kortrijkse band Goose. Ze brengen een exclusieve “Final anniversary warm-up show”. “Goose heeft hier een bijzonder lange geschiedenis. Dat ze hun twaalfde passage uitgerekend met deze unieke show doen, vinden we fantastisch,” klinkt het bij De Zwerver.

In 2026 volgt nog meer muzikaal erfgoed. Op 14 februari keert ook Felix Da Housecat terug, de Amerikaanse DJ die in 2004 en 2006 twee legendarische sets speelde op Leffingeleuren. Ook Denie, Tyler en Nadiem Shah tekenen die avond present.

