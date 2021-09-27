Leffingeleuren kondigt eerste namen aan, weekendtickets bijna uitverkocht
Leffingeleuren lost de eerste namen voor de editie van 2026. Met onder meer Squid (UK), Allah-Las (VS), Lézard (BE), Ugly (UK), House Arrest (UK), Ak’Chamel (VS) en Golomb (VS) blijft het festival trouw aan zijn reputatie: grote namen naast nog te ontdekken parels.
Britse postpunkers Squid staan bekend om hun intense en onvoorspelbare liveshows, terwijl Allah-Las garant staat voor dromerige West Coast psychpop die perfect past bij zwoele festivalavonden. Met Lézard bevestigt Leffingeleuren ook zijn neus voor Belgisch talent: de Gentse band groeide uit tot een van de sterkste live-acts van het moment.
Daarnaast zet het festival volop in op ontdekking, met artiesten uit de rand van de alternatieve scene.
De interesse is alvast groot: nog voor de campagne goed en wel gestart is, zijn de weekendtickets zo goed als uitverkocht, een record voor het festival.