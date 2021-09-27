Britse postpunkers Squid staan bekend om hun intense en onvoorspelbare liveshows, terwijl Allah-Las garant staat voor dromerige West Coast psychpop die perfect past bij zwoele festivalavonden. Met Lézard bevestigt Leffingeleuren ook zijn neus voor Belgisch talent: de Gentse band groeide uit tot een van de sterkste live-acts van het moment.

Daarnaast zet het festival volop in op ontdekking, met artiesten uit de rand van de alternatieve scene.

De interesse is alvast groot: nog voor de campagne goed en wel gestart is, zijn de weekendtickets zo goed als uitverkocht, een record voor het festival.

