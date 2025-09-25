In nauw overleg met Monumentenwacht werden de schildjes opnieuw in die authentieke kleur geschilderd. Daarbij werden oude verflagen verwijderd, de ondergrond gefixeerd en de ornamenten voorzien van nieuw bladgoud. Het minutieuze werk liet de brug opnieuw schitteren zoals vroeger.

Schepen van Facilitair Beheer Pieter Marechal benadrukt het belang van de restauratie: “De Leeuwbrug is niet alleen een functioneel element in onze stad, maar ook een stukje erfgoed dat mee het stadsbeeld bepaalt. Door te kiezen voor de oorspronkelijke donkerblauwe kleur en het zorgvuldig herstellen van de details met bladgoud, zorgen we ervoor dat Brugge zijn historische uitstraling behoudt voor de komende generaties.”

