Hoewel het weekend is, mochten leerlingen en ouders de nieuwe school en de klassen voor het kleuter- en lager onderwijs in Schuiferskapelle al eens verkennen. Maandag wordt er een nieuw hoofdstuk geschreven en daar kijkt iedereen naar uit. "Het is spannend maar het zijn mooiere klassen. En in de oude school, daar is alles een beetje kapot", zegt een van de leerlingen.



