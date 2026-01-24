Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
115 kinderen van de basisschool De Dorpsparel in Schuiferskapelle, bij Tielt, krijgen vanaf maandag les in hun nieuwe school. De klassen waren tot nu verspreid op verschillende plaatsen in het dorp en nu komt iedereen samen in een eigen gebouw.
Hoewel het weekend is, mochten leerlingen en ouders de nieuwe school en de klassen voor het kleuter- en lager onderwijs in Schuiferskapelle al eens verkennen. Maandag wordt er een nieuw hoofdstuk geschreven en daar kijkt iedereen naar uit. "Het is spannend maar het zijn mooiere klassen. En in de oude school, daar is alles een beetje kapot", zegt een van de leerlingen.
Geen containerklassen meer
De verschillende klassen zaten voorheen verspreid in het dorp, op verspillende plaatsen en ook in containers. Nu komt alles op één plaats samen. Directeur Ine Vandecaveye is alvast tevreden: "Er is ook een stuk grond aangekocht om echt een speelbosje van de maken voor de kinderen."