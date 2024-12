De leerlingen van De Vliegeraar in Sint-Baafs-Vijve zijn in de laatste week voor de kerstvakantie nog druk in de weer met crêpebloemen maken. Die bloemen krijgen volgend jaar een plaats in het Belgisch paviljoen in Osaka voor de Wereldtentoonstelling. De Belgische traditie zal gecombineerd worden met de typisch Japanse kunst van Kintsugi.