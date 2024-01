De leerlingen van het 7de jaar Gastronomie zijn er aan de slag in de keuken van het gerenommeerde hotel. Onder begeleiding van een praktijkleerkracht van de school verzorgen de leerlingen er diners en banketten op het World Economic Forum. Verschillende vooraanstaande regeringsleiders, wetenschappers en grote bedrijven komen er samen om de wereldeconomie onder de loep te nemen.

Intussen is de stage in Davos een jaarlijkse traditie geworden. Met het oog op een job staat hun werkervaring in Zwitserland alvast mooi op hun cv.