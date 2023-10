“Op dit moment is Senegal een beetje een ver-van-ons-bedshow, maar ook deze kinderen hebben recht op onderwijs. Wij zijn soms ook een beetje een ver-van-het-bedshow, met onze doelgroep. En daarom vinden we dat dat mooi samen gaat en willen we dat project zeker steunen. Ik vond het heel leuk om te zien hoe die bewoners reageren op het contact met de paarden.”