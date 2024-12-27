10°C
De Panne

Leer­lin­gen plan­ten mee aan nieuw bos in Brou­ck­hoek in Adinkerke

Bosaanplant adinkerke 02

In Adinkerke is vandaag gestart met de uitbreiding van natuurgebied Brouckhoek – ook bekend als het Pistelbos. Het Agentschap voor Natuur en Bos plant er samen met leerlingen en vrijwilligers zo’n twee hectare nieuw bos.

Ongeveer 80 leerlingen van drie lagere scholen mochten de eerste bomen de grond in steken. In totaal komen er 2.500 bomen en 3.500 struiken bij. “De rest planten onze groenarbeiders de komende dagen aan,” zegt beheerder Natuur en Bos.

Bosaanplant adinkerke 01

Het gaat om een gemengd, inheems bos met soorten zoals zomereik, boskers en lijsterbes. Rond het bos komt een brede rand met bessen- en bloemstruiken, goed voor insecten en vogels.

Het Pistelbos is een bufferzone naast de E40 en vormt een belangrijke schakel voor fauna en flora. Met de uitbreiding wil Natuur en Bos de biodiversiteit in de regio verder versterken.

Bosaanplant adinkerke 03
De redactie
Adinkerke

