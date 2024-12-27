Het gaat om een gemengd, inheems bos met soorten zoals zomereik, boskers en lijsterbes. Rond het bos komt een brede rand met bessen- en bloemstruiken, goed voor insecten en vogels.

Het Pistelbos is een bufferzone naast de E40 en vormt een belangrijke schakel voor fauna en flora. Met de uitbreiding wil Natuur en Bos de biodiversiteit in de regio verder versterken.