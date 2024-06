Een bezoek aan de kapper of manicure is voor veel bewoners dan ook al een tijd geleden. De meesten knippen hun haar bijvoorbeeld zelf. Het bezoek van de leerlingen haarzorg van het KTA in Brugge is voor velen een puur verwenmoment. "De meeste mensen zijn blij als ze het eindresultaat te zien krijgen en bedanken ons. Ik denk wel dat ze erg dankbaar zijn", zegt leerlinge Tijani Kensabil.