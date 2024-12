Het is iets na middernacht wanneer mijn telefoon trilt. Een bericht via Messenger. Een vader heeft op de telefoon van zijn zoon kwetsende chatberichten gevonden en is buiten zinnen. Zijn frustratie richt hij op mij. In een tirade schrijft hij dat hij me “naar de keel zal grijpen” als dit niet snel stopt. Je denkt misschien: “Dit zijn toch de uitzonderingen?” Maar helaas, nog diezelfde ochtend voer ik een gesprek met een moeder. Haar dochter kreeg negatieve feedback van de mentor en stagebegeleider. Onacceptabel, vindt ze. Wat daarna volgt, is een stortvloed van verwijten, rauw en zonder filter. De leerkracht in kwestie, die het beste met haar dochter voor heeft, wordt afgebroken met woorden die pijn doen.

Als directeur sta ik naast mijn leerkrachten. Ik moet wel. Ik zie hoe ze in elkaar schrompelen bij elke harde noot, bij elk venijnig woord. Want hoe weerbaar je ook bent, als professional én als mens: het raakt je. Elke dag geven deze leerkrachten alles wat ze in zich hebben. Natuurlijk loopt niet alles perfect. Maar geen enkele tekortkoming rechtvaardigt de onbeschaamde manier waarop ouders tegenwoordig hun frustraties afreageren.

En alsof dat nog niet genoeg is, worden deze leerkrachten ’s morgens wakker om in de krant te lezen dat het onderwijs faalt. Dat de lat hoger moet, dat het niveau niet volstaat. Het zijn de gesprekken in de media en op sociale media die keer op keer de indruk wekken dat alles wat misgaat in de maatschappij, bij het onderwijs ligt. Maar wie kijkt naar de mensen die dit onderwijs elke dag waarmaken?

Ik zie ze. Ik zie hoe ze zich met hart en ziel inzetten om leerlingen vooruit te helpen. Ik zie hoe ze blijven proberen, ook als de middelen ontbreken, ook als de steun elders wegblijft. Maar ik zie ook hoe ze langzaam de moed verliezen. Hoe elk verwijt, elk gebrek aan respect, als een scheur door hun veerkracht trekt.

Hoe zijn we zover gekomen dat leerkrachten de pispaal van de maatschappij zijn geworden? Hoe zijn we vergeten dat respect de basis vormt van samenwerking? Het is tijd om deze mensen, die onze kinderen mee vormen, het respect en de steun te geven die ze verdienen. Niet alleen in woorden, maar in daden. Want zonder hen is er geen toekomst.