"Het is belangrijk om kinderen stapsgewijs de juiste kennis en vaardigheden in het verkeer bij te brengen;" zegt Kim Jacobs van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. "Niet alleen in theorie, maar ook vooral erg praktijkgericht." We hebben daarom een "verticale leerlijn" ontwikkeld waarbij we kinderen in het basisonderwijs stapsgewijs en stelselmatig nieuwe dingen aanleren om er sterke verkeersdeelnemers van te maken."

De leerkrachten kunnen daarom vandaag inspiratie opdoen tijdens workshops. Kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs werken daar aan mee. Zo is er aandacht voor onder andere fietstraining, voetgangerstraining en veilige schoolomgeving- en routes.