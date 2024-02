Vandaag, maandag, worden de lessen hervat. In kleine groepjes bespreken de leerlingen wat er gebeurd is en hoe ze zich daarbij voelen. "Ik was bang en geschrokken", zegt een van de leerlingen. "Vrijdag was ik wel liever naar school gekomen, omdat ik thuis niets te doen had. Ik ben blij dat we er nu over kunnen praten."

Organisatie Ligand geeft tips, zij zijn gespecialiseerd in het omgaan met conflicten en herstelgericht werken. Ze hebben ook aandacht voor de leerkrachten. "Sommige leerkrachten hebben hierdoor nachten wakker gelegen. Het is belangrijk dat we daar niet licht overgaan", zegt Michaël Michiels van Ligand. Ook is het volgens Ligand belangrijk om de gebeurtenis serieus te bespreken. "Er zullen ook leerlingen zijn die dit cool vinden. Daardoor waren leerkrachten wat ongerust. Belangrijk is dat als zij het gesprek voeren met de klas dat dit op een serene manier kan gebeuren."