Leerkracht veroordeeld voor ongepaste aanrakingen in lagere school Ichtegem
De correctionele rechtbank van Brugge heeft een leerkracht uit Lichtervelde veroordeeld voor de aantasting van de seksuele integriteit van meerdere leerlingen uit een basisschool in Ichtegem. De man kreeg een gevangenisstraf van tien maanden met uitstel voor drie jaar, een boete van 2.400 euro en verliest zijn burgerrechten voor een periode van vijf jaar.
De zaak kwam aan het licht in februari 2022, toen verschillende ouders klacht indienden tegen de toenmalige leerkracht van het eerste leerjaar. Volgens het onderzoek had de vijftiger leerlingen meermaals gemasseerd en hen soms een kus op de wang gegeven. Ook zou hij meegegaan zijn naar de toiletten van de meisjes.
De leerkracht verklaarde dat hij geen seksuele bedoelingen had en dat hij een affectieve band wilde opbouwen met de kinderen, die net uit de kleuterklas kwamen. Hij gaf toe dat hij onder meer schouders en ruggengraat masseerde, soms ook onder de kledij, en dat hij knuffels en kussen gaf. Andere beschuldigingen, zoals ongepaste aanrakingen aan het achterwerk of het in de broek gaan van een leerling, werden door hem ontkend.
Masseren van ruggengraat
De rechtbank oordeelde dat een deel van die feiten niet bewezen is. Zo werden geen getuigen, camerabeelden of eenduidige verklaringen gevonden voor bepaalde beschuldigingen. Het toezicht houden bij toiletbezoek werd niet als strafbaar beschouwd.
Volgens de rechtbank vormt het masseren van de ruggengraat en het wrijven over de buik onder de kledij wél een aantasting van de seksuele integriteit. Daarbij woog vooral de context zwaar: de handelingen gebeurden door een leerkracht tegenover jonge leerlingen, binnen een klasomgeving en met een groot leeftijdsverschil. Dat sommige kinderen dit als aangenaam ervaarden, doet volgens de rechtbank geen afbreuk aan het strafbaar karakter, aangezien zij geen geldige toestemming kunnen geven.
Geen aanwijzingen voor pedofilie
Bij de strafbepaling hield de rechtbank rekening met de ernst van de feiten, een eerdere waarschuwing tijdens een evaluatiegesprek in 2019 en het blanco strafverleden van de beklaagde. Uit een medisch verslag blijkt dat het risico op herval laag tot matig is en dat er geen aanwijzingen zijn voor pedofilie.
Naast de straf moet de leerkracht in totaal 5.800 euro schadevergoeding en 3.767,44 euro rechtsplegingsvergoeding betalen aan de burgerlijke partijen. De rechtbank legde geen bijkomend beroepsverbod op. Die beslissing ligt volgens de rechter bij de scholengroep, die als burgerlijke partij betrokken is.