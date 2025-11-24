De zaak kwam aan het licht in februari 2022, toen verschillende ouders klacht indienden tegen de toenmalige leerkracht van het eerste leerjaar. Volgens het onderzoek had de vijftiger leerlingen meermaals gemasseerd en hen soms een kus op de wang gegeven. Ook zou hij meegegaan zijn naar de toiletten van de meisjes.

De leerkracht verklaarde dat hij geen seksuele bedoelingen had en dat hij een affectieve band wilde opbouwen met de kinderen, die net uit de kleuterklas kwamen. Hij gaf toe dat hij onder meer schouders en ruggengraat masseerde, soms ook onder de kledij, en dat hij knuffels en kussen gaf. Andere beschuldigingen, zoals ongepaste aanrakingen aan het achterwerk of het in de broek gaan van een leerling, werden door hem ontkend.