Ichtegem

Leer­kracht basis­school Ich­te­gem ris­keert straf voor aan­ran­ding: geen sek­su­e­le bedoe­lin­gen, hoog­uit normvervaging”

2022-03-14 00:00:00 - Leraar mag geen les meer geven na meldingen van grensoverschrijdend gedrag

Een leerkracht uit Lichtervelde riskeert een straf voor de aanranding van de eerbaarheid van elf leerlingen uit een basisschool in Ichtegem. De zaak is vanmorgen achter gesloten deuren behandeld voor de correctionele rechtbank van Brugge.

Bijna vier jaar geleden stapten ouders van leerlingen naar de schooldirectie. Ook de politie startte een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om ongepaste aanrakingen, knuffels en kussen op de wang. 

De vijftiger, die les gaf in het eerste leerjaar, werd eerst ontslagen door de scholengroep, maar dat is door de rechtbank teruggedraaid, omdat er geen sprake was van seksuele handelingen. De man mocht wel twee jaar geen les meer geven. 

Volgens de verdediging is hooguit sprake van normvervaging, waarbij de leraar omging met zijn leerlingen net als met zijn eigen kinderen.

