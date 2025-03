In Gistel staat 4,5 procent van de zowat 50 panden leeg. Het is daarmee een van de beste leerlingen van de klas. In Waregem ziet de situatie er dan weer minder rooskleurig uit. Daar staat 14 procent van de handelspanden leeg, wat hoger is dan het gemiddelde in de provincie (10,5%). Toch ziet schepen van Lokale Economie Kim Deplancke lichtpuntjes: "We gaan niet ontkennen dat de retailsector het moeilijk heeft. Maar sinds de publicatie van de cijfers zijn er al vier nieuwe handelszaken die binnenkort openen."