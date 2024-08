De corona-epidemie en online shoppen zijn de belangrijkste oorzaken.



"Met gerichte premies, win-je-winkel acties, veel evenementen en goede communicatie die we doen samen met de handelaars gaan we de uitdaging aan. Sommige zaken trekken weg, maar er komen andere in de plaats. Het is niet zo dat er een vlucht is uit Roeselare", klinkt het bij burgemeester Kris Declercq.



Zo zijn er ook jonge ondernemers die kansen zien. Madeleine Hoet is daar één van. "Veel winkels vertrekken, maar ik denk dat wij vooral bezig moeten zijn met de service en persoonlijkheid in onze winkel. Daardoor komen de mensen nog steeds binnen met een lach. Ze houden van het verhaal bij ons", deelt Madeleine haar project.