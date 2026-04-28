Langemarkenaar Tom Vanacker wordt nationaal sepsiscoördinator: “snelle detectie is cruciaal”
Tom Vanacker uit Langemark is aangesteld als nationaal sepsiscoördinator. Hij moet de verschillende initiatieven in de strijd tegen sepsis in België beter op elkaar afstemmen. Dat maakte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke bekend tijdens een bezoek aan AZ Groeninge in Kortrijk, waar net een pilootproject rond de vroegtijdige opsporing van sepsis is afgerond.
Wat is sepsis?
Sepsis is een ernstige ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie en kan zware gevolgen hebben. Jaarlijks krijgen naar schatting 40.000 Belgen ermee te maken. Eén op de vijf patiënten overlijdt. Snelle detectie is daarom cruciaal.
In AZ Groeninge liep het voorbije jaar een proefproject rond sepsisdetectie waarbij technologie en data centraal stonden. Een zestigtal patiënten kreeg een sensor die onder meer lichaamstemperatuur, hartslag en bloeddruk opvolgt. In een gelijkaardig project in Limburg kregen patiënten een smartwatch mee naar huis. Daarnaast werd ook een AI-tool ontwikkeld die zorgverleners helpt om sepsis sneller te herkennen.
“Hier is een technologisch systeem dat helpt om dat sneller te detecteren. Maar tegelijk is er ook een brede bewustwording binnen het ziekenhuis hoe belangrijk dit is”, zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke.
Voorzichtig positief
De eerste resultaten zijn voorzichtig positief. Volgens de betrokken onderzoekers kunnen de sensoren en toepassingen effectief helpen om een verslechtering van de toestand van patiënten sneller op te merken.
“Zorgverstrekkers hadden het gevoel dat er via data rekening gehouden werd met hun buikgevoel over hoe het met een patiënt gaat. We zien in de cijfers dat die biosensoren en het polshorloge in staat zijn om klinische achteruitgang en mogelijk sepsis te voorspellen”, zegt Wouter De Corte, coördinator van Sepsis Connect.
Met de aanstelling van Tom Vanacker wil de federale overheid die initiatieven beter op elkaar afstemmen. Hij moet een overzicht maken van bestaande en nieuwe projecten en samenwerking stimuleren. “Ik denk dat mijn belangrijkste rol zal zijn om alle projecten in kaart te brengen en met elkaar te verbinden, zodat we alle actoren samenbrengen: artsen en verpleegkundigen in de strijd tegen sepsis”, aldus Vanacker.
Voor het pilootproject werd 800.000 euro uitgetrokken. Extra middelen om het initiatief verder uit te breiden, zijn er voorlopig niet.