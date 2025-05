Sinds gisteren is het oppompverbod uitgebreid naar de Blankaart, de Hertsbergebeek en de Mandel. Dat is beslist op het provinciaal droogteoverleg in Brugge. Toch beslist de gemeente Langemark-Poelkapelle op eigen houtje om ook een verbod in te voeren voor het bufferbekken van Langemark. "Wellicht is er zondag op maandag heel veel water opgepompt, waardoor het gisterenmorgen heel wat dode vissen lagen", klinkt het bij de gemeente.