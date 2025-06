Eerder opende er in Vlaanderen een winkel in Gent en Antwerpen, en ook toen was er sprake van een ware stormloop. Douglas zou een ruimer aanbod hebben dan andere parfumwinkels. Bovendien krijgen klanten vandaag een goodiebag. Rond 10 uur stond er een rij van wel 500 mensen. Axelle Ghyselen, klant: "Ik sta hier voor de goodiebag, eigenlijk. En gewoon omdat ik nog nooit naar de Douglas ben geweest. En het is de eerste in West-Vlaanderen, dus we wilden er wel bij zijn. Ik sta hier van 8u30 dus dat valt wel mee. Anderhalf uur aanschuiven. Ik vind het de moeite."

Douglas palmt het gebouw in waar vroeger de Zara te vinden was.