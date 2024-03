In Zeebrugge voeren landbouwers vanmorgen actie ondanks de dwangsommen die gisteravond zijn opgelegd door een rechter in kortgeding. Aan de haven zijn zo'n 50 landbouwtractoren verzameld. Er is verkeershinder op de Baron de Maerelaan (N31). De landbouwers zijn boos. Ze vinden dat in het stikstofdossier hun sector strenger wordt aangepakt dan de industrie.