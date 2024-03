Bij de vereniging voor Zeebrugse havenbedrijven kunnen de actievoerders op weinig begrip rekenen.

"De voorbije weken was er nog begrip voor de bezorgdheden van de landbouwers, ook al leidde dat tot miljoenen euro’s economische schade. Zo liep de schade voor de havenbedrijven in Zeebrugge op tot 50 miljoen euro tijdens de vorige boerenprotesten begin februari. Sinds 16 februari is er echter een akkoord tussen de Vlaamse regering en de landbouworganisaties en wordt er volop overleg gevoerd op Vlaams, federaal en Europees niveau."

"Het is voor Apzi-Voka niet langer aanvaardbaar dat een groep radicale landbouwers nu opnieuw de haven viseert met blokkades, dit keer met het stikstofdecreet als inzet. “Ongenoegen, klachten, meningen moeten nu aan de overlegtafel geuit worden en niet op het terrein. Onze haven opnieuw bewust en doelgericht schade toebrengen, is totaal onaanvaardbaar en onverantwoord. We roepen de landbouwers dan ook op om op geen enkele manier werknemers van onze bedrijven of goederen in de haven de weg te versperren. Dit is onwettelijk. Het cliënteel van de havenbedrijven tolereert geen verdere vertragingen en vraagt ons om hiervoor de nodige maatregelen te nemen.” zegt Marc Adriansens, voorzitter van Apzi-Voka West-Vlaanderen."

"Van de politieke overheden verwacht Voka nu een krachtdadige handhaving van de openbare orde. “Havens zijn economische knooppunten en die moeten vrijgehouden worden. Elke inbreuk moet nu geverbaliseerd en gepenaliseerd worden” stelt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De maat is vol. Voor elke dag dat de haven van Zeebrugge wordt afgesloten, lijdt ze opnieuw minstens tien miljoen euro economische schade en reputatieschade in het buitenland. Vanuit Apzi-Voka adviseren wij daarom onze lidbedrijven om hun belangen te verdedigen via alle beschikbare middelen en wij ondersteunen hen daar ook in.”