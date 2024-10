Bij een nieuwe poging om het maïsveld te dorsen, heeft landbouwer Daniël opnieuw spijkers in z’n maïskolven aangetroffen. Nochtans had een metaaldetectieclub uit Wommelgem afgelopen weekend al meer dan 25 spijkers opgespoord. Maar in een hoek van het veld blokkeerde de maïshakselaar toch nog zo'n vier keer door spijkers. Desondanks lukte het toch om de maïs te oogsten, tot grote opluchting van Daniël.

“Stel dat dit niet was gelukt, spreken we al snel over 3.500 euro verlies. En eigenlijk gaat het over nog meer, want dit is voeder voor de dieren. Als je dat wintervoer kwijt bent, moet je andere dingen kopen, meer stro geven. Maar dat is ook duur”, besluit Daniël.