Landbouwer Daniël Desmedt uit Aartrijke komt voor een onaangename verrassing te staan wanneer hij zijn maïsveld wil laten dorsen. Iemand heeft spijkers van zo’n 15 centimeter lang in de planten geklopt. Moedwillige sabotage, vermoedt Daniël.

"Het is bijna onmogelijk. Ik heb dat geprobeerd, en je krijgt die spijker daar niet in. Het moet iemand zijn die zeer goed weet hoe dit in z'n werk gaat. Ook van de machine en de werking ervan moet hij of zij goed op de hoogte zijn, want de spijkers zaten in de stukken waar de maïshakselaar het meeste schade zou oplopen", legt Daniël uit.