Vooral voor veehouders en akkerbouwers dreigt de impact groot te zijn. “Ik ben vleesveehouder. Dat zou betekenen dat de marktprijzen stevig dalen en dat de sector opnieuw veel minder rendabel wordt. Ook voor mijn suikerbieten zie ik weinig toekomst als dit akkoord er komt.”

Toch blijft Vandenbroucke actievoeren, ook nu de goedkeuring dichtbij komt. “Wij zijn de primaire economie. De politiek moet onze toekomst veiligstellen. Misschien voelen wij het nu nog beperkt, maar voor de volgende generaties wordt het alleen maar moeilijker. Teelten en kweken dreigen hier gewoon te verdwijnen.”