“Landbouw opnieuw als pasmunt”: landbouwer Frederik uit Alveringem maakt zich zorgen over Mercosur-deal
Het Mercosur-handelsakkoord dat de Europese Unie mogelijk morgen goedkeurt, baart landbouwers zorgen. Ook bij ons klinkt kritiek. Landbouwer Frederik Vandenbroucke uit Sint-Rijkers, bij Alveringem, trok mee naar het protest omdat hij vreest dat Europese landbouw opnieuw het gelag zal betalen.
Het Mercosur-akkoord moet de handel tussen de Europese Unie en Zuid-Amerikaanse landen versterken. Volgens landbouwer Frederik Vandenbroucke is de geopolitieke context begrijpelijk, maar hij plaatst grote vraagtekens bij de gevolgen voor de landbouw.
“Ik snap dat Europa in de huidige geopolitieke omstandigheden op zoek gaat naar extra handelspartners. Dat is realistisch bekeken logisch. Alleen wordt de landbouw opnieuw als pasmunt ingezet”, zegt Vandenbroucke.
Verschillen in productienormen
Volgens Frederik is er geen sprake van eerlijke concurrentie. “Onze landbouw werkt duurzaam en onder zeer strenge regels. In Zuid-Amerika heb je megaboerderijen waar veel minder controle is.” Hij wijst op verschillen in productienormen: “Antibiotica en hormonen worden daar nog gebruikt, net als pesticiden die hier al dertig jaar verboden zijn. Dan kan je de kwaliteit en voedselveiligheid onmogelijk vergelijken.”
Impact voelbaar bij veehouders en akkerbouwers
Vooral voor veehouders en akkerbouwers dreigt de impact groot te zijn. “Ik ben vleesveehouder. Dat zou betekenen dat de marktprijzen stevig dalen en dat de sector opnieuw veel minder rendabel wordt. Ook voor mijn suikerbieten zie ik weinig toekomst als dit akkoord er komt.”
Toch blijft Vandenbroucke actievoeren, ook nu de goedkeuring dichtbij komt. “Wij zijn de primaire economie. De politiek moet onze toekomst veiligstellen. Misschien voelen wij het nu nog beperkt, maar voor de volgende generaties wordt het alleen maar moeilijker. Teelten en kweken dreigen hier gewoon te verdwijnen.”