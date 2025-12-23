De actie in Zeebrugge is één van drie filterblokkades in Vlaanderen, naast Wommelgem en Gent. Ze startte om 11 uur en duurt nog tot vanavond. Verkeer richting de haven en de A11 ondervindt ernstige hinder. De politie leidt het verkeer om.

Met de actie willen de landbouworganisaties Europese en Belgische beleidsmakers onder druk zetten om het akkoord bij te sturen of voeding volledig uit het verdrag te halen. “Veilig en lokaal geproduceerd voedsel is een basisrecht en mag geen pasmunt zijn in internationale handelsdeals”, stellen ABS en Jong ABS.