Zeebrugge

Land­bou­wers blok­ke­ren toe­gang tot haven in Zee­brug­ge uit pro­test tegen Mercosur-akkoord

In Zeebrugge voeren landbouwers actie tegen het Mercosur-akkoord. Aan de A11 blokkeren ze met 150 tractoren de weg. Het vrachtverkeer wordt er mondjesmaat doorgelaten. De boeren willen er nog tot donderdagavond blijven staan.

De landbouwers vrezen dat het handelsakkoord zal leiden tot oneerlijke concurrentie. Volgens hen zouden landen als Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay goedkoop rundsvlees, kip en suiker naar Europa kunnen uitvoeren, zonder te moeten voldoen aan dezelfde strenge normen als Europese landbouwers. “Wij vragen geen bescherming, maar wel gelijke spelregels”, klinkt het bij de actievoerders.

“Wij vragen geen bescherming, maar wel gelijke spelregels.”

Het Mercosur-akkoord voorziet onder meer in de uitwisseling van Europese industrieproducten zoals auto’s en machines tegen landbouwproducten uit Zuid-Amerika. Volgens ABS ontbreekt het in die landen vaak aan voldoende controles op dierenwelzijn, antibioticagebruik en pesticiden. “Wat vandaag in het akkoord staat om onze voedselproductie te beschermen, is onvoldoende”, zegt het syndicaat in een mededeling.

Boerenprotest Zeebrugge 2

Filterblokkades

De actie in Zeebrugge is één van drie filterblokkades in Vlaanderen, naast Wommelgem en Gent. Ze startte om 11 uur en duurt nog tot vanavond. Verkeer richting de haven en de A11 ondervindt ernstige hinder. De politie leidt het verkeer om.

Met de actie willen de landbouworganisaties Europese en Belgische beleidsmakers onder druk zetten om het akkoord bij te sturen of voeding volledig uit het verdrag te halen. “Veilig en lokaal geproduceerd voedsel is een basisrecht en mag geen pasmunt zijn in internationale handelsdeals”, stellen ABS en Jong ABS.

Boerenprotest

Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Overlijden Blankenberge
Nieuws

Koppel levenloos aangetroffen in appartement in Blankenberge
Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade

Boerenprotest Kortrijk 2

Europa wil landbouwers sneller extra geld aanbieden, Boerenbond is niet onder indruk
bedrijventerreinen roeselare

Voka over 2025: "Ondernemersvertrouwen onder druk, investeringen koelen af"
Landbouwer

Vlaamse landbouwer werkt gemiddeld 66 uur per week
K Ster Drone Exail

Oostendse fabriek mag honderden onderwaterdrones leveren
VDAB
Update

1 op 5 Vlaamse werkzoekenden die uitkering dreigde te verliezen, is aan het werk
Pannenkoek3

ABS serveert pannenkoeken met Belgische suiker: "Voeding is meer dan platte commerce"
