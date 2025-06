Het dossier in Dentergem is uiteindelijk stopgezet omdat de zaak verjaard was: de termijn van zes maanden was intussen verstreken. In de vijf andere gemeenten beslist het parket om geen verdere stappen te zetten omdat er niet genoeg bezwaren zijn.

Het parket schept daarmee duidelijkheid voor heel West-Vlaanderen, alle zaken die nog 'hangende' waren sinds de verkiezingen van 14 oktober zijn nu van de baan.