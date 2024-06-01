Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Niet alleen leerlingen maken zich klaar voor maandag, ook in het VTI en De Ster in Tielt zijn de leerkrachten al weken in de weer. Van schilderwerken tot het invoeren van nieuwe regels: de scholen willen helemaal klaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar.
In het VTI van Tielt klinkt er deze dagen geen schoolbel, maar wel het geluid van zagen, sleutels en verfborstels. Leerkrachten steken de handen uit de mouwen om alles tiptop in orde te krijgen voor de komst van zo’n 600 leerlingen.
“Wij zijn de nieuwe EHBO-ruimte wit aan het schilderen. Dat was vroeger een time-outlokaal, en er stonden nog allerlei dingen op de muren geschreven. Nu ziet het er weer fris uit,” vertelt leerkracht Jeroen Hugelier.
Ook lockers worden hersteld, sleutels geordend en materiaal klaargelegd. “Veel mensen denken dat je op 30 juni de deur sluit en pas op 1 september weer opengaat. Maar er wordt in de vakantie heel wat werk verzet: uurroosters maken, klassen inrichten, machines kuisen, fietsenstallingen verhuizen…” legt directrice Charlotte Strobbe uit.
"Er wordt eigenlijk ongelofelijk veel werk in de vakantie verzet."
Smartphones verboden
Dit schooljaar gelden er ook nieuwe afspraken rond smartphones. Het verbod geldt in alle scholen en dus ook in Tielt. Enkel de zesdejaars mogen hun toestel tijdens de middagpauze gebruiken in een afgesproken ruimte.
“Als leerlingen hun smartphone toch bovenhalen, volgt er strafstudie. Bij drie overtredingen moeten de ouders het toestel komen ophalen. Dat geldt ook voor smartwatches,” benadrukt de directie.
Maandag is het zover: dan starten de 600 leerlingen. Voor VTI Tielt alvast goed nieuws: de school kampt niet met een lerarentekort.