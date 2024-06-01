In het VTI van Tielt klinkt er deze dagen geen schoolbel, maar wel het geluid van zagen, sleutels en verfborstels. Leerkrachten steken de handen uit de mouwen om alles tiptop in orde te krijgen voor de komst van zo’n 600 leerlingen.

“Wij zijn de nieuwe EHBO-ruimte wit aan het schilderen. Dat was vroeger een time-outlokaal, en er stonden nog allerlei dingen op de muren geschreven. Nu ziet het er weer fris uit,” vertelt leerkracht Jeroen Hugelier.

Ook lockers worden hersteld, sleutels geordend en materiaal klaargelegd. “Veel mensen denken dat je op 30 juni de deur sluit en pas op 1 september weer opengaat. Maar er wordt in de vakantie heel wat werk verzet: uurroosters maken, klassen inrichten, machines kuisen, fietsenstallingen verhuizen…” legt directrice Charlotte Strobbe uit.