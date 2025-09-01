22°C
Roeselare

VTI Roe­se­la­re blijft inzet­ten op 7de jaar bouw: Meer­waar­de voor wie aan slag gaat’

De Bouwunie maakt zich zorgen over het verdwijnen van het 7de jaar in het technisch onderwijs. Dat specialisatiejaar bereidt leerlingen beter voor op een job in de bouw. Het VTI in Roeselare blijft er bewust op inzetten.

“Wij zijn overtuigd van de meerwaarde,” zegt technisch adviseur bouw Luc Maddens. “We zouden onze leerlingen gerust kunnen laten gaan na het zesde jaar, want we zijn overbevraagd. Maar wij geloven dat we nog iets extra kunnen aanbieden.”

Meerwaarde voor wie aan het werk gaat

Een van die specialisaties is asfalt- en betonwegenwerker, een richting die nergens anders in West-Vlaanderen bestaat. Leerlingen die eerst bouwplaatsmachinist volgden, kunnen in het 7de jaar bijkomende bouwmachines leren besturen. “Wie een bestuurderskaart heeft met 12 machines, is voor werkgevers een absolute meerwaarde,” benadrukt Maddens.

Toch zijn er voorlopig nog weinig leerlingen die de stap zetten. Volgens het VTI komt dat omdat de mogelijkheden nog te weinig bekend zijn, en omdat de bouwsector kampt met een negatief imago.

