Een van die specialisaties is asfalt- en betonwegenwerker, een richting die nergens anders in West-Vlaanderen bestaat. Leerlingen die eerst bouwplaatsmachinist volgden, kunnen in het 7de jaar bijkomende bouwmachines leren besturen. “Wie een bestuurderskaart heeft met 12 machines, is voor werkgevers een absolute meerwaarde,” benadrukt Maddens.

Toch zijn er voorlopig nog weinig leerlingen die de stap zetten. Volgens het VTI komt dat omdat de mogelijkheden nog te weinig bekend zijn, en omdat de bouwsector kampt met een negatief imago.