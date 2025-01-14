Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op deze eerste schooldag lanceert Hotelschool Ter Duinen in Koksijde voor het eerst een eerste graad. De school kiest ervoor om vanaf nu dus ook leerlingen vanaf 12 een gespecialiseerde horecaopleiding te laten volgen.
Sinds het ontstaan van Hotelschool Ter Duinen in 1946 verwelkomt de school voor het eerst een lichting eerstejaarsleerlingen. Meer dan zeventig jongeren kiezen bewust voor een praktijkgerichte opleiding op het gebied van gastronomie en horeca.
"Deze leerlingen komen uit heel Vlaanderen en een aantal zelfs uit Nederland. Dat onderstreept de landelijke aantrekkingskracht van onze school", zegt directeur Peter Verbeke.
Nieuwe lokalen
Bijna alle nieuwe leerlingen zullen verblijven op het internaat van de school. Om hen de best mogelijke leer- en leefomgeving te bieden, zijn de internaten en de klaslokalen volledig gerenoveerd. De nieuwe ontspanningsruimte is ook klaar voor gebruik.