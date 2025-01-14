Sinds het ontstaan van Hotelschool Ter Duinen in 1946 verwelkomt de school voor het eerst een lichting eerstejaarsleerlingen. Meer dan zeventig jongeren kiezen bewust voor een praktijkgerichte opleiding op het gebied van gastronomie en horeca.

"Deze leerlingen komen uit heel Vlaanderen en een aantal zelfs uit Nederland. Dat onderstreept de landelijke aantrekkingskracht van onze school", zegt directeur Peter Verbeke.

