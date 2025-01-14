22°C
Koksijde

Hotel­school Ter Dui­nen ver­wel­komt voor het eerst ook eerstejaars

Op deze eerste schooldag lanceert Hotelschool Ter Duinen in Koksijde voor het eerst een eerste graad. De school kiest ervoor om vanaf nu dus ook leerlingen vanaf 12 een gespecialiseerde horecaopleiding te laten volgen.

Sinds het ontstaan van Hotelschool Ter Duinen in 1946 verwelkomt de school voor het eerst een lichting eerstejaarsleerlingen. Meer dan zeventig jongeren kiezen bewust voor een praktijkgerichte opleiding op het gebied van gastronomie en horeca.

"Deze leerlingen komen uit heel Vlaanderen en een aantal zelfs uit Nederland. Dat onderstreept de landelijke aantrekkingskracht van onze school", zegt directeur Peter Verbeke.

Nieuws

Hotelschool Ter Duinen wil alle leerlingen in Koksijde les geven en bouwt nieuwe lokalen

Nieuwe lokalen

Bijna alle nieuwe leerlingen zullen verblijven op het internaat van de school. Om hen de best mogelijke leer- en leefomgeving te bieden, zijn de internaten en de klaslokalen volledig gerenoveerd. De nieuwe ontspanningsruimte is ook klaar voor gebruik.

