Met zijn vertrek naar Zwitserland in zicht, koos Red Sebastian voor een laatste kappersbeurt bij Emely, zijn vaste kapster sinds zijn twaalfde. "Ze heeft echt alle fases van mijn haar meegemaakt: van platina blond tot zilver, mullet, krullen, en nu deze coupe die ik rood verf. Ik vertrouw Emely honderd procent. Als ik hier buiten stap, weet ik dat het goed zit", vertelt hij.

Het bezoek is meer dan een praktisch moment. Voor Red Sebastian is het ook pure ontspanning, zeker wanneer hij in de spoelbak ligt. "Dat moment dat ze mijn haar uitwast, is echt geweldig. Ik zou er een uur kunnen blijven liggen. Het is fijn om hier nog even langs te komen. Ik krijg zelfs mijn rode verf mee, zodat ik in Bazel kan bijwerken en zeker niets van kleur verlies."