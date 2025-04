Doorgang naar Vichte

Wat nog ontbreekt is de doorgang naar Vichte, die werken starten vanaf dinsdag. Tegen de zomervakantie moet ook die fase zijn afgerond, zegt Dirk Vanhuyse van Agentschap Wegen en Verkeer: "We kunnen wel stellen dat alles volgens plan is verlopen. We hopen dat nu ook voor de laatste fase, hier tussen het kruispunt Belgiek en Carrefour Market, we tegen het zomerverlof ook die werken kunnen beëindigen. Dan moet alles wel meezitten en mogen we niet op onregelmatigheden stuiten."

Meer veiligheid

Een van de cruciale punten is de bypass die bij het begin van de werken is aangelegd zodat het verkeer van het industrieterrein niet meer over de Belgiek moet om op de E17 te geraken. Maar ook daar ziet de buurt een probleem: "Dat is daar gevaarlijker hé. Ik weet niet wat ze daaraan zullen doen. De fietser rijdt daar op het vak en de camions moeten inslaan naar de nieuwe bypass. Ze zullen daar toch ook iets moeten aandoen", meent Eric Deconinck

Jo Tijtgat, schepen van Mobiliteit in Deerlijk, ziet dat de veiligheid er wel op vooruitgaat, zeker voor fietsers. Al was dat een werk van lange adem, langer dan de twee jaar dat de werken nu in beslag nemen: "Ik kan u zeggen dat ik in een verleden ook al schepen ben geweest en dat ik de eerste voorbereidingen meegemaakt heb. We zijn intussen 15 jaar verder."