Zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer moeten voorlopig nog omrijden. Fietsers volgen een omleiding via de Wafelstraat, Oude Vichtestraat en Jagershoek. Voor lokaal verkeer tussen Deerlijk en Vichte is er een omleiding via de Olekenbosstraat en Beukenhofstraat.

Doorgaand verkeer vanuit Gent en Kortrijk wordt omgeleid via de afrit Waregem (E17), N382, N494 en N36. Alleen verkeer naar de Nijverheidslaan kan al via het vernieuwde kruispunt rijden.