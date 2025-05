Humberto Van Nunen, afdelingshoofd Wegen en Verkeer West-Vlaanderen:

"Van 'de put' naar 'de trompet': het scheelt maar een paar letters maar toch is het een wereld van verschil op vlak van veiligheid en doorstroming. Met dit grootschalige project hebben we een cruciale schakel in de mobiliteit en leefbaarheid van deze regio gerealiseerd. We willen alle Kortrijkzanen en in het bijzonder de Bissegemnaars bedanken voor hun geduld. Tegen eind september zullen ook de Wevelgemnaars van alle hinder verlost zijn."

De aansluiting bestond vroeger uit twee kruispunten met verkeerslichtenregeling. De weinig leesbare inrichting, moeilijke weefbeweging op de R8 en de ontoereikende capaciteit zorgden vooral tijdens de ochtend- en avondspits voor verkeersonveiligheid en een slechte doorstroming op de R8. Dit maakte het een van de gevaarlijkste verkeerspunten in de regio, met veel ongevallen als gevolg.

"Met de opening van de op- en afritten van de trompetaansluiting zetten we een belangrijke stap naar een veiliger en vlotter bereikbaar Kortrijk. De vernieuwde infrastructuur zal zowel de inwoners als de bedrijven uit de regio ten goede komen en de filevorming op de R8 opmerkelijk doen afnemen", zegt burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe.