Het dok van 900 meter lang en 150 meter breed, vult zich langzaam met maar liefst 800.000 m³ water uit het Boudewijnkanaal. “Een symbolisch kantelpunt,” zegt projectleider Bert Claeys van Lantis. “We zien de tunneldelen stilaan verdwijnen onder water. Het is één van de laatste keren dat we ze te zien krijgen.”

De tunneldelen worden later vanaf 19 mei via het water getransporteerd naar Antwerpen. Ze zullen daar mee de Antwerpse Ring helpen sluiten in het kader van de Oosterweelverbinding. Fietsers kunnen de tunnel al gebruiken vanaf 2028, het autoverkeer volgt in 2030.