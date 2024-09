Enkele jaren geleden was het dok waar ze nu werken een weide in de haven. Nu is het een bouwdok met 200.000 kubieke meter beton en 50.000 ton staal. In de komende maanden loopt het dok vol water en is het de bedoeling dat de tunnelelementen gaan drijven. Zo worden ze dan tegen de volgende zomer via het water naar Antwerpen getransporteerd.

In 2030 rijden er auto's van de Antwerpse ring door. Met de fiets of te voet zal het al kunnen in 2028.